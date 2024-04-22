موسكو ترد على مزاعم ألمانيا باعتقالها أفرادا يتجسسون لصالح المخابرات الروسية

قال السفير الروسي في برلين سيرجي نيتشاييف، إن وزارة الخارجية الألمانية لم ترد على سؤال واحد يتعلق باحتجاز أفراد يشتبه في أنهم يعملون لصالح المخابرات الروسية، بينما تم تحذير الجانب الروسي من اتخاذ "إجراءات إضافية" نتيجة التحقيق.

وعلق نيتشاييف، في تصريحات لوكالة تاس الروسية، على تصريح وزارة الخارجية الألمانية بأن برلين ترفض موقف السفارة الذي أعرب عنه السفير خلال زيارته للوزارة، قائلا: "لا أفهم حقا ما الذي يرفضه الجانب الألماني فعليا، خلال الزيارة إلى وزارة الخارجية الألمانية بتاريخ 18 أبريل 2024، لم نتلق أي إجابات على أسئلتنا".

ولم يذكر السفير الروسي في كلماته أسماء المعتقلين ولا أي دليل على كونهم مواطنين روس، مشيرا إلى "أن الخارجية الألمانية لم تجب على السؤال المتعلق بالتواصل القنصلي".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، حذرونا من عدم جواز "مثل هذه الأنشطة" في ألمانيا و"الإجراءات الإضافية" المحتملة التي قد يتخذها الجانب الألماني أثناء التحقيق".

وفي وقت سابق، أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا، أنهم اعتقلوا رجلين ألمانيين روسيين للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لهجمات في ألمانيا - بما في ذلك أهداف للجيش الأمريكي - لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن الرجلين وهم ديتر س. وألكسندر جيه، اعتقلا في بايرويت بولاية بافاريا بجنوب شرق البلاد.