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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب تناقش طلب إحاطة لوضع رأس البر على خريطة المقاصد العالمية

النائبة نورا على
النائبة نورا على

عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بتدشين حملة ترويجية لوضع مدينة رأس البر على خريطة السياحة العالمية ورفع معدلات السياحة الخارجية و الداخلية بها.

وقالت النائبة أمل سلامة أن مدينة رأس البر من أهم المقاصد السياحية؛ وكانت  مصيفا للملوك والأمراء وكبار الفنانيين؛ ولكن مع تعدد المقاصد السياحية أصبحت مصيفا للأسر المصرية وخاصة الطبقة الوسطى والشعبية.


وأضافت أن مدينة رأس البر شهدت تطويرا كبيرا خلال السنوات الماضية لكى تصبح منطقة جذب للسياحة العالمية؛ حيث تم تطوير منطقة اللسان وانشاء مسرح متدرج لتقديم العروض الفنية؛ كما تم تنفيذ مشروع للصوت والضوء يحكى نبذة عن تاريخ دمياط ومدينة راس البر ورحلة النهر حتى التقائه بالبحر فى منطقة اللسان.


وطالبت النائبة أمل سلامة بتدشين حملة عالمية للترويج السياحى بالاشتراك مع رواد التسويق السياحى على مستوى العالم لجذب السياحة من الدول المختلفة وبصفة خاصة الأوربية؛ وخصوصا أنها تتسم بالموقع الجغرافى المتميز والمقومات السياحية.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وفندقية خاصة ومميزة للافواج السياحية الأجنبية، وذلك كأداة جذب لرفع معدلات السياحة الخارجية لتلك المنطقة السياحية الفريدة.
وأكدت نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران أن هناك جهودا خلال الفترة المقبلة للترويج السياحى لمدينة رأس البر؛ بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمدينة.

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