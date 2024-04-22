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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. إقبال طلاب الإعدادية والثانوية العامة على مراجعات "التعليم" النهائية المجانية

المراجعات النهائية
المراجعات النهائية المجانية

أعلنت إدارة العجوزة التعليمية، أن هناك إقبالا كبيرا من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة على المراجعات النهائية المجانية التي يتم تقديمها تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وحرصت الدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية اليوم ، على حضور وتفقد المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة فى جميع المواد .

وأكدت الدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية ، أن هذه المراجعات النهائية المجانية يحاضر فيها مجموعة من أكفأ معلمي الإدارة .

وأشادت الدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية بأداء المعلمين في المراجعات النهائية المجانية و بتفاعل الطلاب مع الشرح والإجابة على الأسئلة

وشددت الدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية على ضرورة تشجيع الطلاب الحاضرين لباقي زملائهم على الحضور للمراجعات النهائية المجانية للاستفادة من الشرح المقدم واستثمار وقتهم بشكل سليم

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

 يأتي ذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدورى على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، مع موافاة  المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

ووجه الدكتور رضا حجازي بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام  موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية
المراجعات النهائية المجانية

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