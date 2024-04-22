قال السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف، إن الصراع في أوكرانيا كان سينتهي منذ فترة طويلة؛ لولا مساعدة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح نيتشاييف، في مقابلة مع البوابة الإخبارية Deutsche: "لولا مشاركة دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، لكان الصراع في أوكرانيا قد انتهى منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن أوكرانيا تعتمد اليوم بشكل كامل على إمدادات الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية والذخيرة والتمويل والاستخبارات والمساعدة من المستشارين العسكريين".

وأضاف السفير الروسي لدى ألمانيا، أن كييف لم يعد لديها أي شيء خاص بها باستثناء الجنود، ومع ذلك فإن هذا المورد ليس غير محدود أيضًا".

وأكد نيتشاييف أن مناقشة كبار ضباط الجيش الألماني حول إمكانية تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس، وتقديم المساعدة العملية في استخدامها لضرب أهداف في روسيا، بما في ذلك البنية التحتية المدنية؛ لا يمكن إلا أن تثير القلق.

وقال: "كان هذا دليلا آخر على الدرجة العالية لتورط برلين في الصراع الأوكراني"، مضيفا أن السفارة الروسية طلبت توضيحات رسمية من الجانب الألماني في هذا الصدد.