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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيد ميلادها.. سماح أنور ترد على مقولة مسترجلة وقصة حب وحيدة بحياتها

سماح أنور
سماح أنور

تحتفل الفنانة سماح أنور اليوم بعيد ميلادها والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى. 

 

سماح أنور صنعت لنفسها تاريخا كبيرا فى السينما تحديدا حيث برعت فى أداء الأعمال التى ربما لم يتطرق إليها أى ممثلة غيرها حيث كانت حريصة على تقديم أفلام أكشن وهو الأمر الذى كان غير مألوف وقتها إلا أنها نجحت فى هذا الأمر واستطاعت ان تقدم للجمهور لون جديد ومختلف عن باقى الأفلام التى كان يقوم ببطولتها نجمات.

 

قدمت سماح أنور العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشوارها الفنى عام 1980 واستطاعت تحقيق الشهرة من خلال دورها فى هذه الأعمال، واشتهرت بأدوار الحركة فى السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها (حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا) كما مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التلفزيونية (ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه)، ومن أعمالها المسرحية (راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع).

 

تصريحات سماح أنور

وقد أطلقت سماح أنور ااعديد من التصريحات النارية التى أثارت بسببها الجدل ولعل من أبرزها : 

أهلي مفرقوش بيني وبين أخويا جابولي موتسيكل، وأنا كمان عشان نروح بيه المدرسة.

نجحت في علاقات الصداقة مع الرجل، وفشلت فيها كحبيبة بسبب اختياراتي الخاطئة.

أنوثة الست بتتفهم غلط والناس بتتعامل معاها غلط، وشفت ده كتير في الوسط الفني.

أنا مستمتعة لوحدي وأنا في سن مش بتاع حب، وبعدين أنا مش مستعدة أتمكيج  وألبس  جزمة بكعب وأنزل ونسهر عشان واحد طب وشغلي وبكون عايزة أنام. 

الحياة العاطفية مش أولولية طول عمري لأني بقع في الحب وبتكون زي الحادثة.

عمري ما قولت عايزة أتجوز وبدور على حد، وممكن تحصل بدون ترتيب، وحبيت مرة واحدة في حياتي ومكنتش لطيفة والست لما بتحب بتقع على وشها ودا بيطفش الرجالة، وأنا مش بعرف أتقل وأتحكم وبقعد باصه للتليفون مستنياه يتصل بيا، وبالتالي اقتنعت إني لا أصلح للعلاقات العاطفية.

أنا مبدخنش سجاير مصرى، وأكتر ناس بتدي نصائح مبيعملوش بيها وكدابين، وأنا مع التدخين ولكن بشرط ميكونش فيه ضرر كبير على الشخص"، مضيفة أن المجتمع منغلق انغلاق غير مسبوق لذلك لا يتقبلون فكرة التدخين.

كل لما أشرب المياه بتعب، علشان كده بقيت أشرب مشروبات غازية زيرو سكر، ونسكافيه، وقهوة، وكل الخضراوات، والفواكه اللي فيها مياه، وبقالى 17 سنة مبشربش مياه خالص، وأنا مبشربش مياه في مصر لأن كلها ليها طعم ولون حتى المياه المعدنية ليها طعم ولون".

مسترجلة يعني إيه بحلق دقني الصبح!! .. تفسير الكلمة نفسها أنا مش فهماه، أنا مفيش دور عملته بيمثلني لغاية دلوقتي خالص ومش هعمل كده، أنا بحب الاختلاف مع إني كسولة ولكن عندي أحلام وأفكار".

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