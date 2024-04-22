عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إعلان دخولها في قصة حب.. تعرف على زيجات رانيا يوسف

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة من الجدل الواسع بعد إعلان دخولها في قصة حب جديدة خلال الفترة الحالية، وذلك بشكل خاص ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، في حلقة اليوم التي تقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين، ومنى عبدالغني.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات متلفزة، "الآن احنا في حالة إعجاب متبادل، وهو متواضع جدًا مكافح جدًا، بحترمه جدًا، وهو مطلق، وله ابن، وهو صديق كويس لطليقته، وهو أكبر مني بأربع سنوات، فأنا لا اؤمن بفرق السن".

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبطه به، قالت "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".

وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت: "لا مش هاعمل فرح، انا بكره فساتين الفرح، وبكره كل التقاليد بتاعت الافراح".

وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".

وتطرقت رانيا يوسف عن الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالتها الجريئة، قالت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".

زيجات رانيا يوسف

وما لا يعرفه الكثير عن رانيا يوسف أنها تزوجت ثلاث مرات، الأولى من المنتج محمد مختار ولكن هذه الزيجة التي أثمرت عن إنجاب بنتين انتهت بالطلاق بعد أكثر من عشر سنوات وإتهمت رانيا "مختار" بالخيانة وبعد فترة أكدت أنه لا ينفق على ابنتيه.

وبعد فترة تزوجت رانيا من رجل الأعمال كريم الشبراوي ولكن بعد شهور إتهمته بالنصب عليها وتهديدها بالقتل.

وبعد هذه الزيجة الفاشلة التي انتهت بالمحاكم، أعلنت رانيا عن مقاطعتها للزواج ولكن لم يمر سوى شهور لتعلن عن زواجها من المهندس طارق عزب والذي انفصلت عنه مؤخرًا .

الستات مايعرفوش يكدبوا الفنانة رانيا يوسف المنتج محمد مختار رانيا يوسف زيجات رانيا يوسف محمد مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد زواجها 3 مرات.. رانيا يوسف تعلن عن قصة حب جديدة

فرقة عبدالحليم نويرة تتغنى بأعمال عبدالوهاب على المسرح الكبير بالأوبرا

أكتوبر 73.. المركز القومي للسينما يبدأ تصوير أبطال من دهب

كريم عبد العزيز يتبرع بطربوش «كيرة والجن» وأحمد حلمي بساعة «عسل أسود»

بعد تألقه.. بطل مسلسل الحشاشين يشارك في فيلم عالمي

قرار صارم من أسرة الراحل صلاح السعدني بخصوص العزاء اليوم.. تفاصيل

اتهم باليهودية وقصة إقالته من مهرجان القاهرة.. أمير رمسيس يرد بقوة

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو

سفيرة أمريكا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية بمنطقة البحر الأحمر

بعد تصدر حلقة إسلام الفيومي الترند.. نهال طايل تنفعل وترد على منتقديها |فيديو

صيام الأيام البيض وست شوال.. كم يعادل أجرهما؟

أشرف زكي: يتم التحرش بالفنانين من قبل منتحلي مهنة الصحافة بالجنازات

إسبانيا تبحث مع قطر وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

مجوهرات لافتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ