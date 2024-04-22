بعد إعلان دخولها في قصة حب.. تعرف على زيجات رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة من الجدل الواسع بعد إعلان دخولها في قصة حب جديدة خلال الفترة الحالية، وذلك بشكل خاص ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، في حلقة اليوم التي تقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين، ومنى عبدالغني.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات متلفزة، "الآن احنا في حالة إعجاب متبادل، وهو متواضع جدًا مكافح جدًا، بحترمه جدًا، وهو مطلق، وله ابن، وهو صديق كويس لطليقته، وهو أكبر مني بأربع سنوات، فأنا لا اؤمن بفرق السن".

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبطه به، قالت "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".

وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت: "لا مش هاعمل فرح، انا بكره فساتين الفرح، وبكره كل التقاليد بتاعت الافراح".

وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".

وتطرقت رانيا يوسف عن الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالتها الجريئة، قالت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".

زيجات رانيا يوسف

وما لا يعرفه الكثير عن رانيا يوسف أنها تزوجت ثلاث مرات، الأولى من المنتج محمد مختار ولكن هذه الزيجة التي أثمرت عن إنجاب بنتين انتهت بالطلاق بعد أكثر من عشر سنوات وإتهمت رانيا "مختار" بالخيانة وبعد فترة أكدت أنه لا ينفق على ابنتيه.

وبعد فترة تزوجت رانيا من رجل الأعمال كريم الشبراوي ولكن بعد شهور إتهمته بالنصب عليها وتهديدها بالقتل.

وبعد هذه الزيجة الفاشلة التي انتهت بالمحاكم، أعلنت رانيا عن مقاطعتها للزواج ولكن لم يمر سوى شهور لتعلن عن زواجها من المهندس طارق عزب والذي انفصلت عنه مؤخرًا .