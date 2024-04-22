سلطة الطيران المدني تجدد الرخصة الدولية لميناء القاهرة الدولي حتى 2026

جددت سلطة الطيران المدني، شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولي، للعمل كمطار دولي، لمدة 3 أعوام، حتى عام 2026، وذلك وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو)، الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري، وذلك طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي، تحت رئاسة المحاسب مجدي إسحاق، على تجديد الاعتماد لمطار القاهرة الدولي.

وأوضح أن هذا القرار، يأتي في إطار جهود العاملين المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولي طوال السنوات الماضية؛ مما يجعله دائما في مصاف المطارات الدولية المتميزة في العالم.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري؛ للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الشروط والمعايير الدولية.