عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر الأسبق في تل أبيب: الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون أكثر تطرفا

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ اليمين المتطرف الإسرائيلي، سابق على إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن والد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي كان يمينيا متطرفا.

txt

سفير مصر السابق بتل أبيب: حزب الله مصدر الخطر الأساسي لإسرائيل.. فيديو

وأضاف "سالم" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نجح بن جوريون في ضم اليمين المتطرف إلى دولة الاحتلال، فلم يكن اليمين المتطرف عصابات، ولكن أحزابا".

وتابع سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: "اليمين الصهيوني بدأ يظهر مع اغتيال إسحاق رابين، إذ أمسك نتنياهو بصورة رابين ووضع عليها علامة النازية وقال الموتُ لرابين وشارك في مظاهرات باركها الحاخامات فتعرض للقتل".

وأشار إلى أنّ إسرائيل بها نحو 5 أحزاب دينية متطرفة، لكن الليكود أكثر تطرفها منها جميعا، لافتًا إلى أن إسرائيل حُكمت منذ عام 1948 حتى عام 1977 بأحزاب عمالية، ومنذ عام 1977 حُكمت بحزب الليكود واليمين.

وأوضح، أن الحكومة الحالية هي السابعة والثلاثين في تاريخ إسرائيل، مشددًا على أن الحكومة المقبلة ستكون يمينية وأكثر تطرفا، والشعب الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا "مفيش حد عاوز يوقف الحرب و83% من الشعب الإسرائيلي يرفضون وقف الحرب ويريدون تدمير غزة". 

سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب تل أبيب اليمين المتطرف الإسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ديربي الغضب| إنتر يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تقصف تجمعات لجنود الاحتلال شمال وغرب غزة

تموين القاهرة: رقابة مكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز

إصابة وكيل وزارة الزراعة واثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

مسئولون أمريكيون: إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية

لميس الحديدي لأصحاب المخابز: مش عاوزين بعد شوية نلاقي الأوزان خفت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ