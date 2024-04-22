استشاري مناعة: تسويق الباراسيتامول بأنه المنتج الأمثل والآمن دون دراسة أمر خطير

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري أمراض المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، ان دراسة حديثة نشرت أثبتت أن تناول ٥٠٠ مل من الباراسيتامول في اليوم من الممكن أن يؤدي إلى الاجهاد التأكسدي وانتشار السموم ، واختلال في الإدراك المناعي للجسم، وخلل في مسارات القلب وتغيير في بروتين عضلة القلب والذي له تأثير خطير على العضلة على المدى الطويل.

وأوضح الأنصاري في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن الاستسهال وانتشار الباراسيتامول كمسكن للألم وتقديمه كالمنتج الامثل والآمن والأرخص لحل جميع آلام الجسم دون وجود دراسات كافية على الجرعات وعلى مستوى الألم أمر خطير.

وناشد الأنصاري المواطنين الامتناع عن تناول الباراسيتامول إلا في حالة الضرورة القصوى وبجرعة صغيرة لا تزيد عن ٥٠٠ مل في المرة الواحدة بحد أقصى ٣ مرات يومياً، الى حين استكمال الدراسات وتوسعها على كافة المواطنين.