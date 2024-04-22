لميس الحديدي لأصحاب المخابز: مش عاوزين بعد شوية نلاقي الأوزان خفت

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لأصحاب المخابز، مطالبة إياهم بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري المنبثق عن مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي، قائلة: "أتمنى منهم الالتزام بالاوزان والأسعار، لأني كمواطن مش همشي ومعايا ميزان علشان أتأكد ولا هقول لصاحب المخبز اوزن لي الرغيف على الميزان عندك، مش هينفع هتبقى فيه خناقات" .

وأضافت عبر برنامجها برنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه على شاشة ON:" المفروض تبقى العلاقة أننا نبقى واثقين في بعض وكلنا فاهمين أن الظروف الاقتصادية علينا جميعاً، والآن فيه انخفاض في أسعار الدقيق فلابد من تراجع الأسعار ".

وتابعت أن تكلفة الإنتاج تراجعت مع تراجع أسعار الدقيق، وخرج القرار الوزاري الأخير بناء على اتفاق بين أصحاب المخابز وزارة التموين، معقبة: “نتمنى أن تكون الاوزان دقيقة على ططول مش نعد أسبوع اسبوعين كويسين وأول الرقابة لما يحصل منها تهاون ومايبقاش فيه ناس تنزل نلاقي الغريف كش وصغر، وأصبح لا يرى بالعين المجردة، ونبدأ نتخانق على الوزن والسعر، نرجو منهم الالتزام ونرجو من الرقابة تبقى موجودة بشكل حاسم وقوي”.

