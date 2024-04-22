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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الغضب| إنتر يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان

صدى البلد

حسم انتر ميلان ديربي الغضب بإيطاليا امام غريمه التقليدي ميلان بنتيجة 2-1،  ملعب سان سيرو اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي الانتر في ديربي الغضب كل من فرانشيسكو أتشيربي، وماركوس تورام في الدقيقتين 18 و49، بينما سجل هدف ميلان الوحيد فيكاويو توموري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وشهدت اللحظات الأخيرة اشتباكات بين لاعبي الفريقن وطرد على أثرها لاعب لكل فريق وهم ثيو هرنانديز من ميلان، ودينزل دومفريس من انتر ميلان.

وطرد دافيد كالابريا لاعب ميلان بعد التعدي على لاعب انتر في الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة يحسم انتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 في تاريخه قبل انتهاء منافسات الدوري الإيطالي بـ 5 جولات

وكشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه استعدادا لخوض ديربي الغضب أمام الغريم التقليدي إنتر، على ملعب سان سيرو اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل ميلان مفاجأة، بجلوس المهاجم أوليفيه جيرو على مقاعد البدلاء، فيما يلعب رافائيل لياو دور رأس الحربة لمحاولة مباغتة إنتر.

كما دفع مدرب الروسونيري بـ يونس موسى في مركز الجناح الأيمن بدلا من صامويل تشوكويزي، ويتواجد كريستيان بوليسيتش بالجناح الأيسر.

وفيما يلي تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ريجنديرز - عدلي - لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: موسى - بوليسيتش - لياو.

في المقابل، أعاد سيموني إنزاجي مدرب إنتر، بنيامين بافارد ولاوتارو مارتينيز لتشكيل النيراتزوري الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني - دارميان.

خط الوسط: باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو.

خط الهجوم: تورام - لاوتارو.

ويتصدر إنتر جدول المسابقة برصيد 83 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان بالمركز الثاني برصيد 69 نقطة، علما بأن فوز النيراتزوري بالديربي يمنحه رسميا لقب الاسكوديتو.

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