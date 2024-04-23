14 سببا مرضيا للزغطة المزمنة.. من المعدة حتى الكلى اعرفها

الزغطة المزمنة، المعروفة أيضًا بالتهاب الأمعاء المزمن، هي حالة صحية تتسبب في التهاب وتلف مستمر في الجهاز الهضمي، قد تؤثر الزغطة المزمنة على مناطق مختلفة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك المعدة والأمعاء والكبد والمرارة والبنكرياس والكلى وغيرها، إليك بعض الأسباب المرضية المحتملة للزغطة المزمنة،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

14 سببا مرضيا للزغطة المزمنة

التهاب القولون التقرحي.

التهاب الأمعاء التقرحي.

متلازمة القولون العصبي.

التهاب الأمعاء التقرحي الهضمي.

التهاب الأمعاء التقرحي الغير هضمي.

مرض كرون.

التهاب القولون التضخمي.

التهاب القولون المعهود.

التهاب القولون التشنجي.

الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء.

القرحة الهضمية والقرحة الاثني عشرية.

التهاب المعدة الحاد أو المزمن.

التهاب الكبد المزمن.

التهاب الكلى المزمن.

هذه قائمة فقط ببعض الأسباب المحتملة للزغطة المزمنة، وقد يوجد أسباب أخرى غيرها، يجب أن يقوم الطبيب بتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب المحتمل ووضع خطة علاج مناسبة.