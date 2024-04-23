عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالخلطة السرية .. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

صدى البلد

إذا كنتِ من محبي تقديم الأكلات السهلة طريقة عمل الفراخ المشوية بالخلطة السرية. 

المقادير :

دجاجة
4 طماطم مقطعة
3 بصل، مقطعة
6 فص ثوم
كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
3 ملعقة كبيرة زيت
1 معلقة دبس الرمان
1 معلقة صويا صوص
ملح
فلفل أسود
ملعقة صغيره كمون
ملعقة صغيره زنجبيل بودرة
ملعقة صغيره زعتر يابس
ملعقة صغيره كزبرة جافة

الطريقة :
في الخلاط الكهربائي، توضع الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيداً للحصول على خليط مثل المعجون.
يوضع الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيداً ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب
يغطى الوعاء جيداً ويوضع في الثلاجة مدة 4 ساعات يخرج الوعاء من الثلاجة ويصفى جيداً من التتبيلة.
تضاف البهارات الملح والفلفل إلى الدجاج ويقلب جيداً ثم تترك القطع لمدة 10 دقائق لترتاح.
يحمى الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
توزع قطع الدجاج المتبلة على الشواية وتدخله إلى الفرن لمدة ساعة لتشوى.
تخرج الصينية من الفرن، توضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم المشتعل
يوضع نقاط من الزيت عليها ليظهر الدخان، تغطى بورق القدير
تعاد إلى الفرن وتترك القطع لتكتسب نكهة الشوي.
تخرج الصينية من الفرن، توضع قطع الدجاج المشوية في طبق وتقدم ساخنة.

وبالهنا والشفا

الخلطة السرية الدجاج المشوية الدجاج المشوي الدجاج الفراخ المشوية الفراخ طريقة عمل الفراخ المشوية طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن طريقة عمل الفراخ قطع الدجاج المشوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

موضوعات متعلقة

طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فستان أنيق .. ابنة هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بجمالها

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طريقة عمل السمك المشوى في الفرن بالزيت والليمون

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هند صبري بمهرجان أسوان

أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

بأغلى من مليون جنيه.. رانيا يوسف بفستان يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

ترشيحاتنا

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

مفاجآت بقائمة مازيمبي.. حتحوت يزف بشرى لجمهور الأهلي

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. ومحلل فلسطيني: تؤكد فشل الحرب على غزة

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

الفيضانات العارمة تهدد عشرات الملايين بسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين

الشناوي يحرس مرمى الأهلي في حال التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخلطة السرية .. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ