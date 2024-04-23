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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسباب انخفاض الزيادة السكانية.. مستشار رئيس جهاز الإحصاء يوضح

حسين عبدالعزيز مستشار
حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز الإحصاء

قال حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد المواليد انخفض بفارق 149 ألف مولود ، خلال عام 2023، وذلك يعني أن معدل الزيادة الطبيعية انخفض إلى 1.4%.

واسترسل خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: لأول مرة ينخفض معدل الزيادة الطبيعية، متابعا: انخفاض عدد المواليد أثر بشكل إيجابي على حجم السكان.

 

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تستهدف تخفيض مستوى الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مشددا على أن النمو السكاني مشكلة مجتمع وليس جهات معينة.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية قائمة على التوازن ما بين ضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في الثروة البشرية.

 

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