انعقاد اللقاء الأسبوعي المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر

عقد العميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بالأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة.

وتم خلال اللقاء بحث جميع الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد ضرورة سرعة الرد على جميع الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في جميع القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقال إنه يتم فحص والرد على جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث جميع الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون،