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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس «القومية لسلامة الغذاء»: مصر داعم قوي لوضع القواعد الفنية الدولية الملزمة للأغذية

صدى البلد

شهدت افتتاحية الدورة الـ 54 للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة المنعقدة في مدينة شنج دو - الصين مشاركة استثنائية للدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كمندوب لمصر في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي.

وفي كلمته التى ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أكد الهوبي أن مصر كانت ولا تزال داعماً قوياً لعملية وضع المواصفات والقواعد الفنية الدولية الملزمة للأغذية تحت رعاية هيئة الدستور الغذائي. 

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية إلى أهمية الدستور الغذائي كمصدر صنع القرار القائم على العلم والأدلة، وهو المرجع الموثوق به لجميع الدول.

وقال: “إننا في مصر نستخدم مرجعية الكودكس كمصدر لقراراتنا المتعلقة بتحديد متطلبات استخدام المضافات الغذائية المسموح بها والمتاحة للبيع في مصر سواء المستوردة أو المنتجة محليا”.

وأضاف الهوبي أنه “بالنظر إلى أهمية قطاع الأغذية والأغذية الزراعية لاقتصادنا - وهو المصدر الرئيسي للعمالة في البلاد ومولد رئيسي للدخل - تقع على عاتقنا كهيئة سلامة الغذاء المصرية مسئولية إصدار قرارات ترتكز على العلم والأدلة تكون داعمة ومحفزة للمستثمرين”.

وأشار إلى التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة تنظيمية للأغذية تدعم حماية مستهلكينا بما في ذلك توفير بيئة مواتية للاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية في مصر.

وفي النهاية وجه الهوبي الشكر لحكومة جمهورية الصين الشعبية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وجميع أعضاء الدستور الغذائي ومراقبيه على مساهمتهم الفعالة في تطوير ودعم النظام العالمي للدستور الغذائي. 

وعلى هامش اجتماعات الكودكس المنعقدة حاليا فى مدينة شنج دو – الصين، من المقرر أن يلتقى الدكتور طارق الهوبي الدكتور فان يونغ شيانغ، مدير قسم معايير سلامة الأغذية وتقنيات التفتيش بالمعهد الوطني للتغذية وسلامة الأغذية في الصين، لبحث أوجه التعاون بين الهيئتين في مجال تقييم المخاطر والآلية المتبعة بالمعهد لإصدار اللوائح الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء وأساليب التفتيش المتبعة بالصين.

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