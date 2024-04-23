محافظ القاهرة: نوفر منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها .



وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على نشر عدد كبير من منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين .. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .



وفى هذا السياق قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بافتتاح منفذ لبيع السلع الأساسية بمدينة السلام أول لخدمة سكان أهالينا 1و 2 بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى السوق.



كما يتم حاليًا تجهيز مركز تقديم الخدمات التموينية بنطاق مدينة السلام أول والذى تم تطويره بأحدث التقنيات الحديثة استعدادًا للتشغيل التجريبي له خلال أيام لحين افتتاحه وتشغيله بشكل فعلى ، حيث تم دعم المركز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف للتخفيف عن المواطن في حالة الانتظار فضلا عن اتاحة 5 شبابيك لاستقبال طلبات المواطنين كما تم تركيب أجهزة النداء الآلي لسهولة التواصل مع المواطن .

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