عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: نوفر منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا

منافذ بيع بسعر الجملة
منافذ بيع بسعر الجملة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها .


وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على نشر عدد كبير من منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين .. مشيرًا إلى  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .


وفى هذا السياق قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بافتتاح منفذ لبيع السلع الأساسية بمدينة  السلام أول لخدمة سكان  أهالينا 1و 2  بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى السوق.


كما يتم حاليًا تجهيز مركز تقديم الخدمات التموينية بنطاق مدينة السلام أول والذى تم تطويره بأحدث التقنيات الحديثة استعدادًا للتشغيل التجريبي له خلال أيام لحين افتتاحه وتشغيله بشكل  فعلى ، حيث تم دعم المركز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف للتخفيف عن المواطن في حالة الانتظار فضلا عن اتاحة 5 شبابيك لاستقبال طلبات المواطنين كما تم تركيب أجهزة النداء الآلي لسهولة التواصل مع المواطن .

441a714a-511e-4b1f-9aa4-e1c5ea115878
441a714a-511e-4b1f-9aa4-e1c5ea115878
0b93b146-ef66-40cb-a1be-d42250fa696d
0b93b146-ef66-40cb-a1be-d42250fa696d
4f9808d1-85e3-4ea3-8022-dc575b1aa599
4f9808d1-85e3-4ea3-8022-dc575b1aa599
04a09a1d-9d74-462f-8ee2-f095aedfcc49
04a09a1d-9d74-462f-8ee2-f095aedfcc49
9e773377-4605-4c39-996c-341ee320c443
9e773377-4605-4c39-996c-341ee320c443
6603895a-1256-4679-ac18-0a64521b8ee8
6603895a-1256-4679-ac18-0a64521b8ee8
c38ac6a0-fa71-4874-9f79-50c1432570c0
c38ac6a0-fa71-4874-9f79-50c1432570c0
استقبال طلبات المواطنين الإسكان بديل العشوائيات الحاسب الالي الخدمات التموينية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة النيل للمجمعات الاستهلاكية توافر السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

عدلي القيعي أمام المحكمة بتهمة سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

ترشيحاتنا

وزير التموين: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم إلى مستحقيه

ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة ضم نجم مانشستر سيتي

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخازن للبلاستيك بالخانكة ..صور

التصرف الشرعي لشخص حلف على شيء ويريد التراجع

الحكومة: إنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ