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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ 31 مشروعا بقرية القنان بإدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ لعدد 31 مشروعا جارى تنفيذها بقرية القنان بمركز إدفو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وكلف المحافظ بتكثيف الجهود وسرعة إستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لرفع مستويات العمل وزيادة معدلات الإنجاز لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية القنان والتى تخدم 25 ألف من الأهالى موزعين على 18 قرية ونجع وكفر .

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حياة كريمة

وأشار المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من 17 مشروعا بنسب 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى ونقطة الإسعاف، بجانب إنشاء وحدة طب الأسرة ووحدة الشئون الإجتماعية ومركز الشباب ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد عدد 3 مدارس وتطوير 3 مكاتب للبريد، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء 6 من الكبارى عليها.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه خلال الجولة الميدانية تم أيضاً تفقد مشروعات إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 95% للأعمال المدنية فيما بلغت نسب تنفيذ الأعمال الكهرومكانية فيها إلى 60% .

ولفت إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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