محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات الرصف فى الشوارع | صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، عدداً من مشروعات الرصف الجارية في شوارع مدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023.

وشملت الجولة التفقدية أعمال رصف شارع الجمهورية بطول 610 أمتار، وشارع صلاح سلامة بطول 180 مترًا، وشارع الحرفيين بطول 270 مترًا، وشارع الدستور بطول 420 مترًا، وشارع ممدوح صقر بطول 85 مترًا، وشارع صلاح سالم بطول 615 مترًا، فضلاً عن شارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى، بتقسيم عمارات الأوقاف أمام البنك الأهلي.

وأكد المحافظ، ضرورة سرعة الإنجاز والتأكد من جودة التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من كل مشروع.

كما وجه المحافظ بوضع بطاقة عمل على كل مشروع توضح موعد تنفيذ أعمال الخدمات (الرصف - الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحي) ونسبته وموعد الانتهاء منه، وذلك لإطلاع المواطنين على سير العمل وتسهيل متابعتهم للمشروعات.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كيلو متر في مدينة كفر الشيخ هذا العام، وذلك ضمن جهود الدولة في أعمال الرصف لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

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