مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3680 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2760 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25760 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.62 جنيه للبيع، و51.47 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 60.21 جنيه للبيع، و60.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 155.01 جنيه للبيع، و154.52 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم هو بداية موجة حارة ترتفع فيها قيم درجات الحرارة في جميع محافظات الجمهورية عن أمس بحوالي من 5 لـ 6 درجات مئوية، وترتفع عن الطبيعي بمعدل حوالي 10 درجات.

طقس الـ 72 ساعة القادمة

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدا، الأربعاء، حيث تسجل العظمى غدا 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وتصل لـ 42 مئوية على المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ 72 ساعة القادمة تسود أجواء شديدة الحرارة في فترة النهار، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل وذلك حتى يوم الخميس المقبل، بجانب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق الغربية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتعود الأجواء للتحسن من جديد، لافتة إلى وجود أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على بعض المحافظات مع يوم الجمعة.

