عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3680 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2760 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25760 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.62 جنيه للبيع، و51.47 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 60.21 جنيه للبيع، و60.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 155.01  جنيه للبيع، و154.52 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم هو بداية موجة حارة ترتفع فيها قيم درجات الحرارة في جميع محافظات الجمهورية عن أمس بحوالي من 5 لـ 6 درجات مئوية، وترتفع عن الطبيعي بمعدل حوالي 10 درجات.

 

طقس الـ 72 ساعة القادمة

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدا، الأربعاء، حيث تسجل العظمى غدا 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وتصل لـ 42 مئوية على المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ 72 ساعة القادمة تسود أجواء شديدة الحرارة في فترة النهار، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل وذلك حتى يوم الخميس المقبل، بجانب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق الغربية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتعود الأجواء للتحسن من جديد، لافتة إلى وجود أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على بعض المحافظات مع يوم الجمعة.
 

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب الدولار سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

موضوعات متعلقة

على رأسها الأسمدة.. خبير اقتصادي: مصر تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا

دبلوماسي سابق: مصر احتوت الكثير من المخاطر لمساعدة الشعب الفلسطيني

مفوضية حقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة

أيرلندا: نثمن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

شجاع ونبيل.. سامح شكري يثمن موقف آيرلندا من الوضع في غزة

باحث: المقابر الجماعية بغزة حلقة في سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال

ذكرى تحرير سيناء.. السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس السادات

ذروتها الأربعاء.. الأرصاد تُعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس في الـ3 أيام المقبلة

ترشيحاتنا

طريقة تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت| تفاصيل

200 ألف إسرائيلي دخلوا الملاجئ هروبًا من صواريخ حزب الله

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

مدبولي: تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية وحوافز خاصة للمشروع

احتفالاً بذكرى تحرير سيناء.. متحف السكة الحديد مجاناً للجمهور غدا

بـ 4 مسيرات.. ميليشيا الدعم السريع تهاجم مطارا عسكريا للجيش السوداني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ