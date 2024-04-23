بمشاركة 11 دولة عربية.. ختام فعاليات المؤتمر التاسع لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة

اختتمت في القاهرة اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد، بمشاركة وفود 11 دولة عربية.

واصطحب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رؤساء الوفود العربية المشاركة بأعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للغزل والنسيج في جولة تفقدية بمقر النقابة بمتطقة شبرا، وذلك للوقوف على آخر ما تم من تطوير وتحديث للبنية التحتية لمنشئات النقابة العامة وميكنة خدماتها لمواكبة التطور السريع والتكنولوجي، وذلك لان العامل المصري يستحق أن يحيا حياة كريمة.

وأشاد يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين، بما قامت به النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم من إنجازات حقيقيه على أرض الواقع، مؤكداً انه دائما يسعى إلى تحقيق مكتسبات جديده للعمال من كافة النواحي.

وقال فتح الله العمراني رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، إن مصر لديها تجربة رائدة عاصرها الجميع في فترة كورونا، وكيف اهتمت الدولة المصرية وقياداتها السياسية بالعامل سواء كان من الناحية الاجتماعية أو الطبية.

وأكدت هدى الألوسي رئيس نقابة الغزل والنسيج بالعراق، أنهم يفخرون كنقابين عرب بأن النقابة العامه للغزل والنسيج لديها منشات وبنية تحتية عريقه وضخمه لخدمة عمالها، ترقى إلى أن تنافس أكبر الموسسات العالمية.

وأشارات رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالعراق، إلى أن مصر هي مهد وأرض الحضارات، وأن المحاسب عبد الفتاح إبراهيم لديه من الحنكة والخبرة في الإدارة ما تمكنه من استثمار تلك الأصول والتي تعود بالنفع والرخاء على العامليين بالقطاع.

وقالت الألوسي، إننا نتطلع إلى تضافر جهود كافة الأشقاء من الدول العربية لكي تعود الصناعة إلى مكانتها العالمية وتنافس مره أخرى، الأمر الذي سيجنب ثماره كثير من العمال.

فيما شهد المؤتمر في ختام أعماله انتخاب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، أمينا عاما للاتحاد العربي.

وقال إبراهيم، إن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحداً من أهم القطاعات العمالية في مصر والدول العربية، مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة بها.

وأضاف الأمين العام للإتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج: لا ينكر أحد ما تتعرض له هذه الصناعة في الوقت الحالي من مشكلات جوهرية تهدد مستقبل هذه الصناعة، وتنعكس على أوضاع عمالها.

وأكد إبراهيم، أن عمال الغزل والنسيج في مصر أكثر الذين عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة، والتي تسببت فيها عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية زادت من هموم وأوجاع العاملين به، مؤكدا أننا الآن وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطبيقها لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع.