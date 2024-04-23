افتتاح ⁧‫ليالي الفيلم السعودي‬⁩ في الدار البيضاء والرباط

تنطلق اليوم في الدار البيضاء والرباط، بتنظيم من هيئة الأفلام السعودية فعاليات ليالي الفيلم السعودي، ”في نسختها الثانية، من خلال تقديم عروض سينمائية مميزة وتستمر إلى 26 أبريل الجاري، في سينما ميغاراما.

ويتم خلال فعاليات“ ليالي الفيلم السعودي ”عرض مجموعة مختارة من الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة، إلى جانب عقد لقاءات وجلسات نقاش مفتوحة على شكل أسئلة وأجوبة مع فرق الأفلام المعروضة.



وتم اختيار مجموعة من النقاد السينمائيين المغاربة لهذه الفعالية الفنية، منهم سعيد المزواري وبلال مرميد لرئاسة لجنة الاختيار وعقد اللقاءات وجلسات الحوار المفتوحة مع فرق وصانعي الأفلام، وكذا اختيار أفضل الإنتاجات السعودية التي سيتم عرضها على شاشات السينما المغربية.



وفي هذا الإطار، صرح عبد الله بن ناصر القحطاني، المدير العام لهيئة الأفلام السعودية، بحسب تعبيره، أن“ فعاليات ليالي الفيلم السعودي تعكس التزامنا بتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، كما تسلط الضوء على الإمكانات الواعدة للأفلام السعودية في جذب الجماهير العالمية، هذه السنة، نسعى إلى توسيع دائرة تأثير الحدث السينمائي، من خلال تقديمه في دول أخرى حول العالم، بهدف دعم المواهب المحلية وزيادة مكانة الإنتاج السينمائي السعودي على الصعيد الدولي.



من جهته، أوضح سعيد المزواري أن الإنتاج السعودي المعاصر قد شهد نموا ملحوظا وحيوية ملموسة، وهذه الأفلام التي سيتم عرضها تعطي لمحة عن الحيوية الموضوعية وإبداع للمخرجين الشباب لتمثيل تحديات المجتمع المتجدد.



تجدر الإشارة إلى أن الفعالية الثقافية المذكورة ستهم عرض أكثر من 20 فيلما سعوديا انطلاقا من أرض المغرب، وصولا إلى أستراليا والصين والهند، لتختتم جولتها في المكسيك، بتاريخ يناير 2025.