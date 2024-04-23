فيلم "إلى ابني" يحصل على جائزتين بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

حصل فيلم " إلى ابني " السعودي للمخرج والممثل التونسي ظافر العابدين أمس الإثنين على جائزتين خلال مشاركته بمهرجان هوليوود للفيلم العربي.

وحصد الفيلم السعودي ذي الروح التونسية على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بكتابة السيناريو، حيث شارك العابدين في كتابة السيناريو مع التونسية صفاء المسعدي.

كما فاز فيلم " إلى ابني "بجائزة أحسن فيلم من قبل جمعية مهرجان الفيلم العربي بهوليوود.

وتدور قصة الفيلم حول شاب سعودي كان مقيما في لندن لمدة 12 عاما قبل أن يقرر وضع حد لإقامته في المهجر ويعود رفقة ابنه (7 سنوات) إلى مسقط رأسه مدينة أبها جنوب السعودية، حاملا سرا لا يبوح به لأحد وهو اكتشافه أنه مريض بمرض خطير.

ويتم حاليا عرضه في دور العرض السينمائية بتونس و من المقرر أن يتم عرضه في أكثر من دولة خلال الفترة القادمة .