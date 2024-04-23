أخبار السيارات | أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي .. كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تضم السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024، وتتوافر تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان، او هاتشباك، أو كروس أوفر، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على طرازات جديدة وبإمكانيات متطورة، ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي اتراج موديل 2024، وتنتمي ارتاج لفئة السيارات السيدان.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان قشقاي موديل 2025، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.

كشفت مرسيدس مصر عن طرازها الجديد مرسيدس EQS الكهربائية موديل 2025 بالسوق المصري ، وتنتمي EQS لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

ظهر فيديو مؤخرا على شبكة الانترنت يوضح كيفية إزالة صدأ السيارات بـ استخدام تقنية الليزر ، وتم تجربة تلك التقنية علي سيارة تويوتا 4 رنر اليابانية .

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا EV5 GT الكهربائية موديل 2025، وتنتمي EV5 GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



