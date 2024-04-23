ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر حسابه الر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البصل الأخضر.

١- البصل الأخضر من الخضراوات التي تساعد على محاربة الأمراض والوقاية منها، وهو يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C، ويسهم في تقوية المناعة، والحد من الالتهابات، كما يسهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

٢- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من مركب كيرسيتين، والمفيد في الحماية من السرطان.

٣- يساعد على التقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

٤- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من "فيتامين ب 1" والمفيد فى زياده معدل حرق الدهون .

٥- البصل الأخضر يحتوي على حمض الفريوليك ومادة الكيرسيتين، والمفيدان في خفض نسبة تخزين الدهون، وتحويلها إلى طاقه.

٦- يسهم البصل الأخضر في منع ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على تجديد مركب أحادي أكسيد النيتروجين، والمفيد في توسيع الشرايين، وبالتالي تدفق الدم بسهولة في الجسم، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.