عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر حسابه الر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البصل الأخضر.

١- البصل الأخضر من الخضراوات التي تساعد على محاربة الأمراض والوقاية منها، وهو يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C، ويسهم في تقوية المناعة، والحد من الالتهابات، كما يسهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
٢- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من مركب كيرسيتين، والمفيد في الحماية من السرطان.
٣- يساعد على التقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.
٤- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من "فيتامين ب 1" والمفيد فى زياده معدل حرق الدهون .
٥- البصل الأخضر يحتوي على حمض الفريوليك ومادة الكيرسيتين، والمفيدان في خفض نسبة تخزين الدهون، وتحويلها إلى طاقه.
٦- يسهم البصل الأخضر في منع ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على تجديد مركب أحادي أكسيد النيتروجين، والمفيد في توسيع الشرايين، وبالتالي تدفق الدم بسهولة في الجسم، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

 

الأمراض والوقاية منها الوقاية من ارتفاع ضغط الدم تقليل نسبة الكوليسترول توسيع الشرايين لبصل الاخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

موضوعات متعلقة

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

بفستان شفاف.. بوسي تلفت الأنظار فى فرح نجل محمد فؤاد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت ؟

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

بالمايوه.. طليقة مصطفى فهمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بخصر منحوت.. ظهور لافت لـ آيتن عامر بعد خسارة وزنها

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار من عيد ميلاد ابنتها

ببطن مسطح.. دينا داش تثير الجدل بعد ولادتها

ترشيحاتنا

200 يوم من العدوان على غزة|غليان في إسرائيل ونتنياهو يعيش لحظاته الأخيرة

تطبيق إلكتروني للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تعلن تفاصيل جديدة

مستمرة حتى شم النسيم.. منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد يوجه رسائل هامة

"مفيش أهم منها"|أحمد موسى يطالب بحضور 70 ألف مشجع مباراة بوركينا فاسو..فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم 24-4-2024

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. و8 محافظات تشارك في الحملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ