آجاي يقود سموحة للفوز برباعية على بلدية المحلة في الدوري

نجح سموحة في استعادة نغمة الفوز بعدما تغلب على ضيفه بلدية المحلة بنتيجة 4-0، اليوم الثلاثاء، بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة عشر للدوري المصري.

وتأجل انطلاق اللقاء لمدة 30 دقيقة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه بإستاد الإسكندرية.

تقدم سموحة بهدف سجله عمرو قلاوة في الدقيقة 33 ثم أحرز الغاني جاستس آرثر الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وأحرز حسام حسن مهاجم سموحة الهدف الثالث في الدقيقة 49 ثم سجل البديل النيجيري جونيور أجاي الهدف الرابع في الدقيقة 82.

وفاز سموحة بعد خسارته في آخر مباراتين بالدوري أمام الإسماعيلي والجونة.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 25 نقطة في المركز السابع خلف مودرن فيوتشر بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد بلدية المحلة بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.