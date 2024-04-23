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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يواصل الاستعداد لسموحة تحت قيادة معتمد جمال

صدى البلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أول تدريباته تحت قيادة الكابتن معتمد جمال المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الكابتن معتمد جمال، على عقد جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

كما اجتمع الكابتن معتمد جمال، مع الجهاز المعاون له، من أجل وضع خطة استعداد الفريق في المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، طلعت محرم مدربًا عامًا ومديرًا للتعاقدات وحسن الشامي مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى والدكتور أيمن زين طبيبًا للفريق.

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