رجال طائرة الأهلي يتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على النصر الليبي 3-0

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إلى المباراة النهائية ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي اليوم الاثنين بنتيجة 3-0، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي من 12 حتى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، وواصل الفريق بقيادة الجهاز الفني، فيرناندو مونزو، انتصاراته والتأهل إلى المباراة النهائية.

ويواجه النادي الأهلي في المباراة النهائية فريق مولودية بوسالم التونسي مساء غد الثلاثاء.

وعقد المدرب الإسباني محاضرة مع اللاعبين قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة، وطالبهم بالتركيز في المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء أمام الفريق الليبي.

وكان رجال طائرة الأهلي فاز على الشرطة الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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