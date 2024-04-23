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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي ويونايتد| موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد وسيتي
مانشستر يونايتد وسيتي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ويلتقي الفريقان للنسخة الثانية على التوالي في نهائي البطولة العريقة يوم 25 مايو المقبل على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن، في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي الثانية مساء بالتوقيت العالمي.

وكانت مباراتهما في الموسم الماضي بالمسابقة قد أقيمت في نفس التوقيت وعلى ذات الملعب.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التليفزيونية.

وكان الاتحاد الإنجليزي يفضل إقامة المباراة النهائية في وقت مبكر من المساء في السنوات الأخيرة لكنه عاد للموعد التقليدي قبل 12 شهرا بناء على نصيحة الشرطة وهو ما تكرر الآن.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد كرة القدم الإنجليزي، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميًا في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين والسلطة المحلية وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة ومحطات البث".

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