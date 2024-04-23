لقاء الحسم| تشكيل الهلال لمواجهة العين في نصف نهائي أسيا

كشف المدير الفني للهلال، المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، عن التشكيلة الرسمية لموجهة فريقه أمام العين مساء اليوم، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد هزاع بن زايد، في أبوظبي، قد انتهى بفوز العين 4-2.

وأجرى جيسوس تغييرا على قائمة أجانب الفريق، حيث استبعد المدافع السينغالي كاليدو كوليبالي، وضم عوضا عنه الحارس المغربي ياسين بونو.

ويبدأ جيسوس بالمهاجم صالح الشهري بدلا من عبدالله الحمدان، وأيضًا بالمدافع حسان تمبكتي، بدلا من الأجنبي كوليبالي.

ويبدأ الهلال المباراة أمام العين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - سالم الدوسري - ميشيل دليجادو.

الهجوم: مالكوم - صالح الشهري.

