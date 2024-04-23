جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

خطفت الفنانة جاسيكا حسام الدين أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة.

نشرت جيسيكا حسام الدين مجموعة صور على حسابها في إنستجرام

اعتمدت جيسيكا حسام الدين علي ميك اب خفيف وشعرها منسدلا.

يذكر أن كانت قد تألقت الفنانة جاسيكا حسام الدين في رمضان في مسلسل كامل العدد +1



مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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