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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يكشف موعد بدء وانتهاء بناء الرصيف البحري للمساعدات في غزة

المتحدث باسم البنتاجون
المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بات رايدر، اليوم الثلاثاء، إن السفن العسكرية الأمريكية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتقف على أهبة الاستعداد ومستعدة لبدء البناء على الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة عندما تتلقي الأمر بذلك.

وأضاف رايدر، في مؤتمر صحفي له، أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها ببدء بناء الرصيف البحري قريبًا جدًا، في المستقبل القريب.

وأوضح أن المسؤولين يعملون حاليًا من خلال قائمة مرجعية للعمليات والإجراءات، بما في ذلك الأمن على الأرض، والتنسيق مع الشركاء الذين يدعمون هذا الجهد ووضع جدول زمني للتنفيذ.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل الرصيف المؤقت بحلول نهاية أبريل أو أوائل مايو، لافتا إلى أن الجيش الأمريكي في طريقه للوفاء بهذا الجدول الزمني.

وأضاف رايدر أن الرصيف المؤقت، الذي سيكون على بعد عدة أميال قبالة ساحل غزة، سيستقبل سفنًا عسكرية ومدنية، وسيتم بعد ذلك نقل المساعدات التي جلبتها تلك السفن من الرصيف بواسطة سفن عسكرية أمريكية إلى الجسر، حيث ستأخذ شاحنات غير عسكرية يقودها موظفو منظمة غير ربحية، المساعدات ثم تقوم بتوزيعها على غزة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق، أنه سيدعم توزيع المساعدات من الرصيف بعد أسابيع من الخلافات الدبلوماسية.

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