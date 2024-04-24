هل يشارك إمام عاشور ومروان عطية أمام مازيمبي؟.. شوبير يكشف مفاجأة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إمكانية لحاق ثنائي الفريق الأحمر إمام عاشور ومروان عطية بمباراة الفريق القادمة أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم، أن إمام عاشور شارك في المران الجماعي للفريق الثلاثاء، وظهر بمستوى فني وبدني كان بمثابة المفاجأة للجهاز الفني للفريق الأول.

وأضاف شوبير، أن إمام عاشور بحسب مصدر داخل الجهاز الفني بات قريبا من التواجد داخل قائمة الفريق في مباراة مازيمبي القادمة، ولكن تبقى مشاركته أمام مازيمبي قرارا فنيا بيد السويسري مارسيل كولر، ولكن اللاعب جاهز تماما للمباراة.

مروان عطية

وأوضح شوبير أن مروان عطية تعافى من الإصابة تماما، ولكن الجهاز الفني والطبي، رأى عدم التعجل في الدفع باللاعب حفاظا على سلامته، وحتى يضمن اكتمال جاهزيته فنيا وبدنيا لما بعد مباراة مازيمبي الكونغولي.

موعد مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

