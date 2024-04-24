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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

منعا للإحراج.. خبيرة إتيكيت توضح كيفية تناول الفول السوداني

إتيكيت أكل الفول
إتيكيت أكل الفول السوداني

كشفت بسمة الفار خبيرة الإتيكيت، عن أتكيت أكل الفول السوداني سواء كان داخل المنزل أو النادي أو أثناء العزومات.

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إتيكيت تناول الفول السوداني

هنا بعض النصائح لتناول الفول السوداني بشكل مناسب ومنع الإحراج:

استخدام اليدين: يُعتبر استخدام اليدين لتناول الفول السوداني في الكثير من الثقافات عادة مقبولة. قم بفتح قشرة الفول باستخدام إصبعين واحد على كل جانب، ثم قم بإزالة الفول من القشرة باستخدام إصبعين آخرين.

وضع القشرة في الصحن المخصص: بمجرد فتح قشرة الفول وإزالة الفول، يُفضل وضع القشرة في صحن صغير أو وعاء جانبي مخصص لهذا الغرض. هذا يساعد في الحفاظ على نظافة المكان وتجنب إحداث فوضى.

الاحتفاظ بالفول في اليد اليمنى: قد يكون من الأفضل الاحتفاظ بالفول في يدك اليمنى أثناء التناول. وذلك لأن اليد اليسرى يمكن استخدامها لأعمال أخرى أو للتحدث مع الآخرين أثناء التناول.

تناول الفول ببطء: حاول تناول الفول ببطء وتجنب وضع كميات كبيرة في فمك في وقت واحد، يُعتبر تناول الفول ببطء أكثر أناقة ويساعد على تجنب عدم الراحة أو الإحراج.

تجنب الإفراط: يُفضل تجنب التهام الفول بكميات كبيرة أو الإفراط في تناوله. حاول الحفاظ على توازن واعتدال في تناول الفول، وتجنب إثارة الإزعاج للآخرين أو إحداث فوضى في المكان.

القيام بتنظيف اليدين بعد التناول: بمجرد الانتهاء من تناول الفول، قم بغسل يديك جيدًا لإزالة البقايا والدهون، هذا يساعد في الحفاظ على نظافة يديك وتجنب نقل الدهون إلى أشياء أخرى.

تذكر أن الآداب والتقاليد قد تختلف من ثقافة لأخرى، لذا قد يكون من الأفضل أن تتعرف على عادات وتقاليد الثقافة التي تتواجد فيها لتكون على دراية بالسلوك المقبول وتجنب أي إحراج.

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