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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: الأهلى فرصه كبيرة أمام مازيمبي.. والزمالك سيواجه صعوبة فى لقاء دريمز

الاهلى
الاهلى

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أنه لا يستطيع أحد المزايدة مطلقًا على وطنية الأهلي والزمالك ووقوفهم دائما بجوار القضية الفلسطينية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تأثر بغياب لاعبي الوسط في المرحلة الماضية، وعودة محمد الشناوي أيضا ستضيف للفريق، ولكن مصطفى شوبير متألق وهذا التألق بالتأكيد سيكون مقلق تماما".

وأضاف: "الأهلي فرصه كبيرة بالفعل امام مازيمبي، لكن كرة القدم تبقى لها حسابات مختلفة".

وأكمل: "الزمالك سيواجه صعوبة في لقاء دريمز الغاني، والمباراة القادمة تحتاج لتركيز عال واللعب بجهد كبير من اجل تحقيق الانتصار".

وأشار إلى أنه من الأفضل مشاركة زيزو بشكل أساسي حال جاهزيته تماما، والدفع بـ شيكابالا في الشوط الثاني، مشيرا إلى أنه كان يجب استمرار اللاعب أساسيا في لقاء الذهاب حتى النهاية في ظل نقص الخبرات.

وختم: "نسبة فوز الزمالك 50% لان المباراة صعبة للغاية، بعد نتيجة لقاء الذهاب.

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