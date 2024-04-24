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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: الاحتفال بيوم الأرض يتزامن مع جهود مصر لأجل أمن واستقرار المنطقة بأسرها

اليوم العالمي للأرض
اليوم العالمي للأرض

أكدت صحيفة "الجمهورية" أنه في الثاني والعشرين من أبريل كل عام، تحتفل الكرة الأرضية باليوم العالمي للأرض، وجاء احتفال هذا العام تحت شعار "الكوكب مقابل البلاستيك" في دعوة للجميع لخلق بدائل صديقة للبيئة والحد من تأثير البلاستيك على البيئة وإنهاء التلوث البلاستيكي وصياغة اتفاقية دولية ملزمة قانوناً بحماية البيئة من التلوث، والوصول إلى الحماية الشاملة للبحار والمحيطات واليابسة من التلوث بصفة عامة.
وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (اليوم العالمي للأرض) بأن الاحتفال بيوم الأرض يأتي هذا العام والجهود المصرية تتواصل مع الدول الصناعية الكبرى والعالم بأسره من أجل حماية البيئة وتنفيذ توصيات قمة المناخ كوب (27) التي كانت بمثابة ميثاق دولي للحد من الانبعاثات الحرارية والتزام الجميع بحماية كوكب الأرض من التلوث وتوفير الدعم اللازم للدول النامية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وشددت "الجمهورية" على أن الاحتفال يأتي أيضاً وجهود مصر تتواصل من أجل أمن وسلام واستقرار المنطقة بأسرها وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة لينعم الجميع ليس ببيئة نظيفة فقط، وإنما في بيئة تنعم بالأمن والاستقرار، ونتمنى أن يكون هناك أيضاً يوم عالمي للأمن والأمان.

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