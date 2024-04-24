الحماية المدنية تنقذ الشهر العقاري بوسط القاهرة من الاحتراق

انقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مقر الشهر العقاري بوسط البلد من كارثة، بعد نشوب حريق داخل احدي الغرف ، والتي تم السيطرة عليها في الحال.

تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل إحدى الغرف في الشهر العقاري بمنطقة وسط البلد.

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على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بسيارتي إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي الغرف والمكاتب المجاورة، وتبين من الفحص احتراق جزء بسيط من غرفة داخل الشهر العقاري، كما تبين سلامة جميع الأجهزة والمستندات.

وجاري كشف ملابسات الحريق بمعرفة أجهزة الأمن، وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.