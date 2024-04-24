عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا.. الأرصاد: لأول مرة خلال الربيع القاهرة تكسر حاجز 40 درجة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري، تكسر حاجز 40 درجة مئوية اليوم، الأربعاء، في الظل، ولأول مرة خلال ربيع 2024، وعلى محافظات الصعيد، تسجل درجات الحرارة 42 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، تحديدًا خلال فترة الظهيرة، وشددت على ضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة بكميات كبيرة خلال فترة النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية مدارية حارة تعمل على زيادة ارتفاع درجات الحرارة، يصاحبها أيضا نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. 

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من غد، الخميس، من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على مختلف مناطق البلاد، بنحو معدل 5 درجات لتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة.

وحول درجات الحرارة المسجلة اليوم، على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 29 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 28 درجة.

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29 درجة.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30 درجة.

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

تجديد في ثوب الأعلى للآثار.. الوزير يوافق على شغل وظائف بالإدارات العامة

نقل فنانة عربية شهيرة إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية شديدة

قرارات عاجلة بشأن تأمين امتحانات الترم الثاني 2024 في المدارس

بعد حملات المقاطعة.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك بالأسواق؟

القصة الكاملة لمقـ ـتل طفـ.لة مدينة نصر «جانيت».. المتهم اعتدى عليها وخنقها

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تسعي لتصفية الأونروا من قبل 7 أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ