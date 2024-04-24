احذروا.. الأرصاد: لأول مرة خلال الربيع القاهرة تكسر حاجز 40 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري، تكسر حاجز 40 درجة مئوية اليوم، الأربعاء، في الظل، ولأول مرة خلال ربيع 2024، وعلى محافظات الصعيد، تسجل درجات الحرارة 42 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، تحديدًا خلال فترة الظهيرة، وشددت على ضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة بكميات كبيرة خلال فترة النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية مدارية حارة تعمل على زيادة ارتفاع درجات الحرارة، يصاحبها أيضا نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من غد، الخميس، من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على مختلف مناطق البلاد، بنحو معدل 5 درجات لتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة.

وحول درجات الحرارة المسجلة اليوم، على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 29 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 28 درجة.

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29 درجة.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30 درجة.