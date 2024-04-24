بالسعودية.. هشام ماجد يتفوق على علي ربيع في الموسم السينمائي

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بالسعودية بعرض 4 أفلام فى العيد حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

كما يستمر فى العرض فيلم الحريفة من موسم نصف العام.

حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة اجمالى إيرادات 7 مليون و 726 ألف ريال، بينما بلغ إجمالي إيرادات فيلم على الماشي 4.2 مليون ريال.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.

بينما فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.