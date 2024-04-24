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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات
فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

نشر الفنان هشام ماجد صورا من كواليس تصوير فيلمه الأخير "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وعلق على كواليس العمل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.  

وقال هشام ماجد، في تعليقه: شكراً شريف نجيب، جورج عزمي، أحمد الجندي ، أحمد عبد العزيز ، مي جلال ، عمرو صالح ، سامح جمال ، عمرو عاصم ، عمرو عاكف و المنتج توتا السبكي و الحاج أحمد السبكي .. شكرا هنا و ثروت و بيومي و جان رامز و عبد الرحمن و الجدعان طه دسوقي و نور قدري… و شكراً كل من ساهم في اخراج اللحظات اللذيذة.. لذيذة فعلا.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى"، قائلا فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف العمل هتفهم قصة الفيلم.  

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