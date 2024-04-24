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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة قناة السويس: نعمل على ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل

صدى البلد

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، والذي يمثل جزءا أساسيا لتحقيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب -عبر المنصة الإلكترونية- في إطلاق الملتقى الافتراضي الخامس للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية - UCCD Virtual Career Expo 2024.


وقال مندور، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، إن الملتقى يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين المسارات المهنية المختلفة، حيث يشارك به نُخبة من أصحاب الأعمال ونحو 6 آلاف من الطلاب والخريجين من 25 جامعة مصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، أن الملتقى يعد فرصة ليتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات عبر منصة إلكترونية، تسهم في تمكين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل معاً، متيحاً الفرصة للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة؛ بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم خدمات التوجيه المهني والتدريب لمختلف الطلاب والخريجين.

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