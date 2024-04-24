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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن الشريعى: لم أحدد مبلغ بيع “اوفا".. وفريق أنبى بطل دورى 2003

صدى البلد

كشف أيمن الشريعى رئيس نادى انبى انه لم يحدد مبلغ بيع أحمد " أوفا " مهاجم الفريق حتى هذه اللحظه وذلك عقب معرفة الفريق الذى يرغب فى ضمه والنادى الأهلى لم يطلب ضم اللاعب من قبل.


وأوضح أيمن الشريعى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا " فريق أنبى هو بطل دورى 2003 وذلك بسبب واقعة التلاعب فى أعمار اللاعبين فى مواجهة المصرى لذلك سوف نحصل على ثلاث نقاط وهذا الأمر منتهى ".

وأشار رئيس نادى أنبى أنه كان الصعب رفض عرض إعارة زياد كمال إلى نادى الزمالك مقابل 30 مليون جنية لمدة موسمين ونصف والنادى البترولى هو صاحب قرار بيعه خارجيا فقط وعن الأزمة مع تامر مصطفى المدير الفنى للفريق فى ذلك التوقيت هذا النادى استثمارى واللاعب لم يشارك تحت قيادته سوى فى 4 مباريات من أصل 11 مباراة ".

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