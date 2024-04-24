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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

صدى البلد

كشفت  المغنية الكندية سيلين ديون تفاصيل اصابتها بمرض متلازمة الشخص المتيبس وذلك ضمن مقابلة لمجلة "فوغ" الفرنسية تعتبر الأولى لها منذ إعلان إصابتها بهذا المرض النادر

تفاصيل اصابة المغنية سيلين ديون بمرض نادر

قالت ديون  أنها تتّبع "علاجاً رياضياً وجسدياً وصوتياً" خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها.

وتابعت: "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائماً. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

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