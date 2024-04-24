المياه ملوثة.. وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة المخيمات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، من انتشار العديد من الأمراض والاوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: "تحذر وزارة الصحة من انتشار العديد من الأمراض والاوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين في غزة، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية خاصة بين الاطفال".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم رصد عديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين النازحين في قطاع غزة بسبب المياه الغير الملوثة.