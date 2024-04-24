سلامة داود يهنئ كليات جامعة الأزهر المعتمدة من هيئة ضمان الجودة

قدم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي صدق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس الإدارة للتعليم الأزهري، على اعتمادها.

وأعلن رئيس الجامعة أن الكليات التي تم تجديد اعتمادها مؤسسيًّا هي: اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما حصلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق على شهادة الاعتماد المؤسسي.

مشيرًا فضيلته إلى أن هناك بعض الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد البرامجي، وعددها سبع كليات، على النحو الآتي:

1. برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

2. برنامج الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

3. برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

4. برنامج الفيزياء الحيوية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

5. برنامج الفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

6. برنامج هندسة المناجم والفلزات بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

7. برنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.