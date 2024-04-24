عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سلامة داود يهنئ كليات جامعة الأزهر المعتمدة من هيئة ضمان الجودة

فضيلة الدكتور سلامة
فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر

قدم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي صدق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس الإدارة للتعليم الأزهري، على اعتمادها.

وأعلن رئيس الجامعة أن الكليات التي تم تجديد اعتمادها مؤسسيًّا هي: اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما حصلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق على شهادة الاعتماد المؤسسي.

مشيرًا فضيلته إلى أن هناك بعض الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد البرامجي، وعددها سبع كليات، على النحو الآتي: 
1. برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

2. برنامج الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

3. برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

4. برنامج الفيزياء الحيوية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

5. برنامج الفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة.

6.  برنامج هندسة المناجم والفلزات بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

7. برنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

ترشيحاتنا

الطبيب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية أمام المحكمة في قضية مـ.قتل طبيب التجمع

لليوم الثاني.. مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تنشر المحبة في الكاتدرائية

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ