منال عوض :تنفيذ 25,946 إزالة واسترداد مساحات واسعة من أملاك الدولة

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إزالة ضمن الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات وقوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي .

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بتنفيذ عدد (25,946) حالة إزالة خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى نهاية شهر مارس 2026  في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والتعامل الفوري مع التعديات، حيث شملت الأعمال استرداد مساحات ضخمة من الأراضي.

كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة عدد (6,636) حالة تعدي على أملاك الدولة، شملت إزالة واسترداد عدد (5,149) حالة تعدٍ بالبناء، بما أسفر عن استرداد مساحة تُقدر بنحو (2.1 مليون متر مربع)، إلى جانب إزالة واسترداد عدد (1,487) حالة تعدٍ بالزراعة، بما يعادل مساحة تبلغ نحو (34,630 فدانًا)، ليعكس ذلك حجم الاسترداد الكبير لأملاك الدولة.

كما تم إزالة عدد (15,228) حالة متغير مكاني غير قانوني، منها عدد (12,886) متغيرًا بالبناء على مساحة تقدر بنحو (1.3 مليون متر مربع)، وعدد (2,342) حالة متغير مكاني غير قانوني بالزراعة على مساحة بلغت نحو (92.4 فدانًا)، بما يعكس التعامل الحاسم مع أي تغيرات غير قانونية في استخدامات الأراضي.

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ إزالة عدد (4,082) حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت نحو (1,654.7 فدانًا)، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالة عدد (19,639) حالة مخالفة في المهد، شملت التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، بما يعكس سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المخالفات فور رصدها.

وفي إطار إجراءات تقنين الأوضاع، أشار التقرير إلى إحالة عدد (144) طلب تقنين إلى جهات الولاية المختصة، وتعديل حالة عدد (332) طلبًا على المنظومة لاستكمال إجراءات التقنين، إلى جانب التعاقد مع عدد (272) مواطنًا، وتحقيق تحصيل من قيمة أعمال البناء المخالفة للحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح لعدد ٢٥٧٨١ مواطن مخالف وبذلك بلغ إجمالي ما تم التعامل معه من الحالات المستهدفة نحو (52,479) حالة، ما بين إزالة وتوفيق أوضاع وتحصيل غرامات.

وأكد التقرير أن أعمال المتابعة تتم بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بما يشمل البث المباشر لأعمال الإزالة، إلى جانب المتابعة الدقيقة عبر منظومة تسجيل بيانات الإزالات.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية عبر الرابط:
https://nplr.estrdad.gov.eg

وأكدت الدكتورة منال عوض  استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي قامت بها المحافظات بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات لتنفيذ المستهدفات من الموجة ٢٨.

وشددت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان عدم عودة التعديات علي الأراضي المستردة مع آخري والتصدي الفوري لأي محاولة بناء في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض هيبة الدولة .

