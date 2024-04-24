قرار حاسم من محمد رمضان بخصوص جعفر العمدة 2

حسم الفنان محمد رمضان قرار تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة"، والذى حقق نجاحا فى رمضان قبل الماضى، وهو الأمر الذى سبب حالة من الجدل حول مدى إمكانية تقديم جزء ثانٍ من العمل أم لا.

وقال محمد رمضان: “أنا لو كل نجاح عملته، عملتله جزء ثاني، يبقى كل أعمال هعملها جزء ثاني، وأنا ضد الأجزاء التانية مبيدينيش حافز وعايز أعمل شخصية جديدة الجمهور يتعاطف معاها، عايز أدخل تحدي جديد وأعمل شخصية تصدقها وتحبها ويتأثر بيها ويتعاطف معاها”.

وقد كشف الفنان محمد رمضان عن تخصيص اللعبة اليابانية XENO جزءا من أرباحها إلى أهل فلسطين.

وكتب محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “XENO اليابانية قررت إن جزء من أرباح لعبتهم الجديدة هتروح لمساعدة أطفال فلسطين، وعلى فكرة من نفسهم من غير ما أقولهم حاجة.. كل ما حد منكم ينزل اللعبة أو يتابع صفحاتها العربية، هيكون ساهم في رسم البسمة على وش طفل فلسطيني”.

محمد رمضان تم اختياره في أغسطس 2023، ليكون سفيرا للعبة XENO اليابانية بالشرق الأوسط، حيث تُعد رقم 1 في اليابان، كونه أحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة.

أحيا محمد رمضان حفلا بدبي على مسرح ميديا سيتي رفع شعار كامل العدد وخطف الأضواء بصحبة الدي جي أصيل.

قدم رمضان في الحفل أداءً موسيقيا استثنائيا بحضوره الساحر وأغانيه الرائجة، وقضى مع الجمهور ليلة مليئة بالموسيقى والإثارة.

الحفل نظمه منيرة العبد لله، وقدمه الإعلامي محمد العويسي، وديجيتال ماركتينج معتز صالح، ووصفه الجمهور بأنه ليلة لا تُنسى مليئة بأغاني رمضان وعروض الرقص ومجموعات الموسيقى المميزة من قبل الدي جي الشهير أصيل، المعروف بأدائه وأسلوبه الموسيقي المبتكر.

وأسر محمد رمضان الجماهير حول العالم بمزيجه الفريد من الموسيقى البوب والهيب هوب والموسيقى المصرية التقليدية، وموهبته المتعددة، بالإضافة إلى طاقته التي ضمنت تجربة مميزة لمحبيه من جميع الأعمار.