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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والقضاء على المظاهر السلبية

صدى البلد

وجه محافظ القاهرة خالد عبدالعال بضرورة تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.


وأكد عبدالعال - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للقاهرة .. مطالبا رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منعا لعودة الإشغالات.


وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء غرب القاهرة، والساحل ، وشرق وغرب مدينة نصر، والسلام أول ، والخليفة ، والزاوية الحمراء ، وشبرا ، وميدان عبود ، وباب الشعرية، والمعادى، والنزهة، وروض الفرج ، والمقطم ،والشرابية، وطرة، والموسكى ، وعين شمس ، وحلوان، والازبكية ، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات والمحال والأكشاك والباعة الجائلين وإزالة الحواجز الحديدية ومنع الانتظار الخاطىء وإعادة الانضباط إلى الحي.


وأسفرت الحملات اليومية المفاجئة عن تحرير 88 محضر إشغال طريق و12 محضر باعة جائلين ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

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