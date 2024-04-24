فيديو كليب للكبار فقط .. ساموزين يعلن مفاجأة مثيرة لجمهوره

أعلن الفنان ساموزين عن إعادة تقديم أغنيته الشهيرة أعراض الحب التي قدمها منذ عام تقريبا بفيديو كليب جديد ونوه ساموزين أن الكليب للكبار فقط.

ونشر ساموز جزء من الفيديو كليب مؤكدا على أنه من المفترض أن يطرح عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب



الأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتقول فى مطلعها: لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا.

ساموزين

أعلن الفنان سامو زين عن تأجيل حفلاته واستعداده لتصوير فيلم جديد من خلال منشور عبر حسابه بفيسبوك.



وكتب ساموزين :"أيام قليله وننتهي من كتابه الفيلم الجديد إن شاء الله و إعتذاري عن طرح الاغنيه الجديده في الوقت الحالي و تأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد أخر إن شاء الله كل الحب لكم جميعا ً .



استرجع الفنان اللبناني ساموزين ذكريات بداية انطلاق مشواره الفني، حيث نشر منشورا من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.



وعلق سامو زين: “بدايتي الفنية كانت فى 14/9/2000، أى نحو 23 سنة مضت، وقمت فى ذلك بإصدار ألبومي الأول بعنوان “ميلي يا حلوة”، أنا فخور جدًا بمسيرتي الفنية حتى الآن، وقد واجهت العديد من التحديات والنجاحات خلال هذه الفترة”.

واختتم قائلاً: "شكرًا لكم.. وإن شاء الله دائمًا عند حسن ظنكم".