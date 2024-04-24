عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيديو كليب للكبار فقط .. ساموزين يعلن مفاجأة مثيرة لجمهوره

ساموزين
ساموزين

أعلن الفنان ساموزين عن إعادة تقديم أغنيته الشهيرة أعراض الحب التي قدمها منذ عام تقريبا بفيديو كليب جديد ونوه ساموزين أن الكليب للكبار فقط.

ونشر ساموز جزء من الفيديو كليب مؤكدا على أنه من المفترض أن يطرح عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

الأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتقول فى مطلعها: لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا.

ساموزين

أعلن الفنان سامو زين عن تأجيل حفلاته واستعداده لتصوير فيلم جديد من خلال منشور عبر حسابه بفيسبوك.


وكتب ساموزين :"أيام قليله وننتهي من كتابه الفيلم الجديد إن شاء الله و إعتذاري عن طرح الاغنيه الجديده في الوقت الحالي و تأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد أخر إن شاء الله كل الحب لكم جميعا ً .


استرجع الفنان اللبناني ساموزين ذكريات بداية انطلاق مشواره الفني، حيث نشر منشورا من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق سامو زين: “بدايتي الفنية كانت فى 14/9/2000، أى نحو 23 سنة مضت، وقمت فى ذلك بإصدار ألبومي الأول بعنوان “ميلي يا حلوة”، أنا فخور جدًا بمسيرتي الفنية حتى الآن، وقد واجهت العديد من التحديات والنجاحات خلال هذه الفترة”.

واختتم قائلاً: "شكرًا لكم.. وإن شاء الله دائمًا عند حسن ظنكم".

ساموزين الكليب للكبار فقط أعراض الحب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. ماجدة الرومي تصل مصر لإحياء حفل ضخم والمطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة

27 إبريل .. تفاصيل الحفل الثالث لأحمد سعد في أمريكا

طرح برومو جديد لمسلسل البيت بيتي والعرض الخميس القادم

سعد الصغير مع أمينة فى جولة حفلات بأمريكا

عمر كمال يتبرع بـ100 ألف جنيه لنادي السويس وحفل مجاني.. تفاصيل

المطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة .. صور

«سنين عدوا عليا».. نجل الفنان إبراهيم يسري يحيي ذكرى ميلاد ووفاة والده

وفاة نجمة أميريكان آيدول في منزلها

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يقسو على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

الصحافة عاوزه هزة.. مدحت العدل يوجه رسالة لنقيب الصحفيين |فيديو

مايا مرسي في ضيافة مكتبة الإسكندرية بـ مؤتمر الأعراف الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

ديربي المرسيسايد| ليفربول يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ