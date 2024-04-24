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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

السرب
السرب

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو جديدا لفيلم “السرب” المفترض عرضه يوم 1 مايو القادم فى جميع السينمات المصرية.

وظهر فى البرومو كل من أحمد السقا، ومحمد ممدوح الذي يجسد خلال أحداث الفيلم أمير التنظيم الإرهابي، فيما ظهرت أيضا نيللى كريم التى تجسد شخصية زوجته.

 

 

وحددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و المنتجة لفيلم “السرب” يوم 1 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

ونشر الفنان محمد دياب، أحد المشاركين فى الفيلم، البرومو الرسمي للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “مصر مبتسيبش حق ولادها، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر”.
 

 

ومن المقرر أن يطرح الفيلم الذي يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير كضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.
 

فيلم السرب السرب محمد ممدوح احمد السقا نيللي كريم

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